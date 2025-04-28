أشرف الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني اليوم الاثنين بنواكشوط، على وضع حجر الأساس لمشروع بناء محطة كهربائية مزدوجة، بقدرة 60 ميغاوات.

المشروع الممول على نفقة الدولة الموريتانية، تبلغ كلفته 81,851,220.93 دولار أمريكي، أي ما يناهز 3 مليار و200 مليون أوقية جديدة، وستدشن خلال 15 شهرا، حسب الوكالة الموريتانية للأنباء.

ويتثمل في بناء محطة كهرباء مزدوجة تعمل بالوقود الثقيل والغاز، وتشمل الأنظمة الميكانيكية والكهربائية المساعدة اللازمة لتشغيل هذه المحطة، حسب ذات المصدر.

وتتكون من أربعة محركات من نوع MAN18V51/60DF بقدرة 18.5 ميغاوات تعمل بزيت الوقود الثقيل (HFO) والغاز الطبيعي.

وقال وزير الطاقة والنفط، محمد ولد خالد، “إن هذا المشروع هو جزء من استراتيجية شاملة تتضمن مشاريع أخرى قيد التنفيذ أو على وشك البدء.”

وأضاف أن قطاعه شرع “في تشييد محطة كهربائية جديدة بقدرة 60 ميغاوات، من شأنها أن ترفع من إنتاج المحطة المزدوجة من 180 إلى 240 ميغاوات، مما يساهم في تعزيز العرض الكهربائي لتلبية الطلب المتزايد.”