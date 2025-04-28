قال وزير الطاقة والنفط الموريتاني محمد ولد خالد، إن قطاعه يعمل “منذ أشهر على مشروع محطة أخرى للطاقة المتجددة بقدرة 60 ميغاوات مع نظام تخزين بالبطاريات، بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.”

الوزير أشار مساء اليوم الاثنين، خلال وضع حجر الأساس لمشروع بناء محطة كهربائية مزدوجة بنواكشوط، إلى أن التوقيع مع منفذه، سيكون في ظرف شهرين، على أن يستغرق بناء المحطة 12 شهرا.

وأضاف الوزير، أنه “سيتم تعزيز قدرة محطة بولنوار الهوائية بـ 20 ميجاوات إضافية باستخدام البطاريات ليصل إنتاجها إلى 100 ميجاوات.”

ولفت الوزير، إلى “أنه على المدى المتوسط تعمل الوزارة على مشروعين كبيرين لتوليد الكهرباء عن طريق الغاز، أولها محطة في انجاكو، التي ستنتج 230 ميغاوات باستخدام غاز حقل السلحفاة الكبير آحميم، وستسلم عروضه نهاية الشهر المقبل.”

وبخصوص المحطة الأخرى، أوضح الوزير أنها ستكون في نواكشوط، وستعمل “بغاز حقل باندا بقدرة 300 ميغاوات، وستوفر الكهرباء لشركة صوملك وشركات التعدين في الشمال.”