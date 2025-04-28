وقع وزير التنمية الحيوانية الموريتاني مختار ولد گاگيه، ونظيره السنغالي مابوبا جاكانا، مساء اليوم الاثنين في نواكشوط، اتفاقية تتعلّق بتموين الأسواق السينغالية بالأضاحي من موريتانيا.

ويلتزم الجانب السنغالي بموجب الاتفاقية، بتأمين ملاك المواشي ومواشيهم وأموالهم وإعفائهم من الضرائب الجمركية، وإعطائهم مهلة زمنية كافية لتسويق مواشيهم وبيعها مع ما يتطلب ذلك من توفير الأعلاف والمياه وغير ذلك من الضروريات اللازمة لإنجاح هذه العملية، حسب الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية).

وييلتزم الجانب الموريتاني، بحملات توعية من طرف قطاع التنمية الحيوانية والمنظمات المهنية بالقطاع، وتزويد المعنيين بشهادات صحية تثبت سلامة مواشيهم المعروضة في الأسواق السنغالية وتسهيل العبور، وفق المصدر ذاته.

وقال الوزير السنغالي، إن “الواردات من موريتانيا ساهمت بشكل كبير في تغطية حاجيات بلاده المقدرة سنة 2024 بـ 810 آلاف رأس من الغنم.”

وأوضح “أن السوق السنغالي يحتاج نحو 250 ألف رأس من الأغنام لهذا العام.”