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وزارة الصيد تعلن موعد التوقف البيولوجي الأول لعام 2025

أحمدُ ولد الحسنبواسطة

حددت وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، فاتح شهر مايو المقبل، موعدا للتوقيف البيولوجي الأول خلال العام الجاري والذي يشمل صيد رأسيات الأرجل (التقليدي الشاطئي وأعالي البحار).

جاء ذلك  في بلاغ صادر عن الوزارة، حددت فيه، السفن المستثناة من هذا التوقف، وعينات الأسماك التي لم يشملها التوقف البيولوجي.

وقالت الوزارة إن التوقف يستثني سفن الجر وسفن الخيوط الطويلة القاعية لصيد النازلي الأسود (الفئة 2 و2 مكررا)، وسفن صيد عينات النازلي الأسود بأدوات تختلف عن الجر (الفئة 3)، وسفن صيد سرطان البحر بالاقفاص، وسفن صيد جراد البحر الوردي التي لا يشملها توقيف بسبب استنفاد الحد المسموح باصطياده لسنة 2025.

وأضافت الوزارة أنها ستعلن في وقت لاحق المقرر المتضمن إغلاق صيد رأسيات الأرجل (التقليدي والشاطئي وفي أعالي البحار) والصيد القاعي في أعالي البحار في أقرب الآجال.

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