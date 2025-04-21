قال المستشار المكلفً بالإعلام في وزارة الصناعة والمعادن محمد ولد افو، إن الحريق الذي وقع مساء يوم 14 أبريل 2025 في مصنع المعالجة التابع لمنجم تازيازت، لن يؤثر على عمليات الإنتاج.”

وأشار في تصريح لصحراء ميديا، إن التغلب على الأضرار، سيستغرق من أربع الى خمسة أسابيع”، مشيرا إلى أن الوزارة أرسلت “فريقا فنيا متخصصا لتقييم الأضرار.”

وكانت وزارة الصناعة والمعادن، قد وجهت رسالة تضامن مع “كينروس تازيازت”، إثر الحريق المذكور، مؤكدة دعم الحكومة الموريتانية ” المستمر واستعدادها لمرافقة أي إجراء يهدف إلى استعادة القدرات التشغيلية للموقع في أقرب الآجال.”

وقالت في رسالة، إنه “سيتم تشكيل لجنة فنية وإيفادها إلى عين المكان في أسرع وقت ممكن. وستكون مهمتها تقييم الوضع بشكل شامل وتقديم التوصيات المناسبة بهدف إعادة تأهيل المنشآت المتضررة بسرعة وأمان.”

وأضافت أن الحكومة، تبقى “متأهبة بالكامل لدعم الشركة في هذه المرحلة من التعافي، في إطار شراكة مسؤولة وبنّاءة.”