أصدر الكاتب الموريتاني المختار السالم مؤخرًا كتابًا جديدًا بعنوان “بيان إلى سكان هذه الصحراء”، يتناول فيه “قضايا الهوية والانتماء والوحدة في منطقة الصحراء الكبرى.”



صدر الكتاب عن منشورات الشاعرة خديجة بنت عبد الحي في باريس خلال أبريل 2025، وتحت عنوان فرعي “أيها الصحراويون أو البيظان لقد دقت ساعة المصارحة.”

والكتاب عبارة عن “نداء فكري وسياسي” موجهًا إلى سكان الصحراء الناطقين بالحسانية، المعروفين بـ”البيظان”، في موريتانيا والمغرب والجزائر وليبيا وتونس، بالإضافة إلى الشتات.



وانتقد المختار السالم في كتابه “البيان” الدولةَ القُطرية الموروثة عن الاستعمار، معتبرًا إياها كيانًا هشًا يفتقر إلى الجذور التاريخية والثقافية.



ودعا الكتاب إلى إقامة وحدة مغاربية على أساس الهوية الصحراوية المشتركة، محذرًا من مخاطر التقسيمات الداخلية التي تُضعف المجتمعات الصحراوية.



كما عبّر الكاتب عن قلقه من التحديات الجيوسياسية الراهنة، بما في ذلك تمدد النفوذ الأجنبي في المنطقة،.



وشدّد على ضرورة استعادة الذاكرة المشتركة للمرابطين والموحدين والمجاهدين كخطوة نحو بناء مشروع مغاربي جديد.



والمختار السالم هو كاتب وشاعر موريتاني بارز، مولود بمقاطعة واد الناقة عام 1968سبق له أن أصدر عدة دواوين شعرية وكتب نثرية.



والكاتب حائز على جائزة شنقيط للأدب، ويُعتبر من كتاب الأغنية الموريتانية الحديثة، ومن مؤسسي الصحافة الموريتانية المستقلة.