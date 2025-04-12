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الانتخابات الغابونية تدخل مرحلة الفرز بعد إغلاق مراكز الاقتراع

محمد فال فتىبواسطة

أعلنت وزارة الداخلية في الغابون مساء اليوم، نسبة المشاركة في الانتخابات، وإغلاق أغلب مكاتب الاقتراع، على تمام الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحلي.

وفي منشور عبر صفحتها على فيسبوك، قالت الوزارة إن نسبة التصويت وصلت بعد إغلاق مكاتب التصويت الى أزيد من 87% في الداخل على تمام الساعة السادسة والنصف.

ووصلت هذه النسبة 46% في مكاتب التصويت خارج البلاد، حسب آخر تحديث على تمام الثالثة ظهراً بالتوقيت المحلي للغابون.

هذا ومن المنتظر أن تبدأ عمليات الفرز مساء اليوم الخميس، حيث تبدأ النتائج الأولية بالظهور بحلول يوم غد الأحد.

وكان أزيد من 920 ألف ناخب توجهوا صباح السبت إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد للبلاد، من بين 8 مترشحين يتنافسون على الرئاسة، أبرزهم الرئيس الانتقالي بريس أوليغي انغيما.
ولم تتحدث وزارة الداخلية الغابونية عن خروقات أو أحداث عرقلت عملية الاقتراع.

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موري نت
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