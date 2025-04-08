أطلقت موريتانيا، حملة وطنية لمحاربة “عنكبوت الغبار” الذي يصيب النخيل المعروف بالبلاد ب”التاكا”، بهدف القضاء على هذه الآفة على مستوى مختلف ولايات موريتانيا.

وقال مدير مختبر الأمراض والتقنيات الحيوية للنخيل، محمد ولد أكنيت، إن الحملة ستركز على الولايات الواحاتية في آدرار (شمال) و تكانت (وسط) و لعصابة (الجنوب الشرقي) وإنشيري (غرب) والحوضين الغربي والشرقي.

ووفق المصدر ستتم الاستعانة في هذه الحملة بالسيارات رباعية الدفع، المزودة بأجهزة قادرة على معالجة 400 نخلة في الساعة الواحدة.

وأضاف أن هذه الحملة، التي ستستمر لمدة شهر، تأتي في إطار جهود الحكومة الموريتانية الرامية إلى حماية النخيل من هذه الآفة الخطيرة، التي تسبب سنويا فقدان ما يناهز 40 في المائة من إنتاج النخيل (احصائيات 2024).

وقامت موريتانيا ما بين 2019 و 2023 باستصلاح 907 هكتارا من الواحات ، وتعمل حاليا، وفق وزارة الزراعة، على استصلاح 625 هكتارا أخرى.

وتم تأسيس المختبر الوطني للأمراض والتقنيات الحيوية للنخيل (مؤسسة عمومية) عام 2019 ويتخذ من مدينة أطار بولاية آدارا شمالي البلاد مقرا له، ويتدخل في عموم التراب الموريتاني .