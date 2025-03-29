تصدّرت الصين قائمة الشركاء التجاريين للسنغال في 2024، متجاوزة فرنسا التي احتفظت بالمركز الأول لفترة طويلة، وفقاً لبيانات الوكالة الوطنية للإحصاء والديموغرافيا في السنغال (ANSD).

وسجلت واردات السنغال من الصين ارتفاعاً بنسبة 8.3% لتصل إلى 848.24 مليار فرنك أفريقي (1.3 مليار يورو)، بينما تراجعت الواردات من فرنسا بنسبة 17% إلى 725.25 مليار فرنك أفريقي (1.1 مليار يورو)، مما دفع باريس إلى المركز الثاني.

وحلّت روسيا في المرتبة الثالثة بواردات بلغت 578.97 مليار فرنك أفريقي (883.4 مليون يورو)، تلتها الإمارات العربية المتحدة بـ 408.96 مليار فرنك أفريقي (623.3 مليون يورو)، ثم بلجيكا بـ 397.63 مليار فرنك أفريقي (605.1 مليون يورو).

وضمت قائمة الشركاء التجاريين الرئيسيين أيضاً الهند (329.82 مليار فرنك أفريقي)، نيجيريا (314.78 مليار فرنك أفريقي)، وتركيا (238.94 مليار فرنك أفريقي).

كما حلّت نيكاراغوا والولايات المتحدة في المركزين التاسع والعاشر بواردات بلغت 229.70 مليار و198.23 مليار فرنك أفريقي على التوالي.

وشكلت الدول العشر الكبرى 60% من إجمالي واردات السنغال لعام 2024، والتي بلغت 4.27 تريليون فرنك أفريقي (6.5 مليار يورو).

كما شهد الميزان التجاري تحسناً، حيث تراجع العجز إلى 3.25 تريليون فرنك أفريقي (4.96 مليار يورو)، بانخفاض 731.06 مليار فرنك أفريقي (1.11 مليار يورو) مقارنة بعام 2023.