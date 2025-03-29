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موري آلو Mauritel
موري آلو

Mauritel

هذه الدول أعلنت الاثنين أول أيام عيد الفطر

أحمد كليبواسطة

أعلنت عدة دول عربية أن يوم الاثنين 31 مارس سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك، بعد تعذر رؤية هلال شهر شوال.

في سلطنة عمان، أكدت اللجنة الرئيسية لاستطلاع الأهلة مساء السبت عدم ثبوت رؤية هلال شوال، ليكون يوم الأحد 30 مارس متممًا لشهر رمضان، ويحل عيد الفطر يوم الاثنين.

وفي سوريا، أعلن القاضي الشرعي الأول في دمشق أن يوم الأحد هو المتمم لشهر رمضان، بينما سيكون الاثنين أول أيام عيد الفطر.

كما أعلنت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الأحد سيكون متممًا لشهر رمضان، على أن يكون الاثنين أول أيام العيد.

وفي مصر، أكدت دار الإفتاء أن الاثنين 31 مارس هو أول أيام عيد الفطر، بعد تعذر رؤية الهلال، ليكون الأحد مكملاً لشهر رمضان.

الدول الآسيوية والأخرى

من جانبها، أعلنت كل من إندونيسيا وماليزيا وبنغلاديش أن الاثنين 31 مارس هو أول أيام عيد الفطر.

وأوضح مركز الفلك الدولي أنه في ماليزيا وبروناي، حيث لم يتم رؤية الهلال مساء السبت، سيكون عيد الفطر يوم الاثنين 31 مارس، بعد أن غابت الشمس في تلك الدول يوم السبت، ويعتبر الأحد المتمم لشهر رمضان.

وكانت أستراليا قد سبقت جميع هذه الدول في الإعلان عن عيد الفطر يوم الاثنين، بناءً على عدم توفر شروط الرؤية هناك.

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موري نت
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