وزعت جمعية حماية اليتامى الخيرية، اليوم الخميس، كسوة العيد على مائتي أسرة متعففة في مقاطعة بير أم اكرين، أقصى شمالي موريتانيا.

وأعلنت الجمعية الخيرية في بلاغ صحفي، أن المستفيدين من عمليات التوزيع شملوا أسرًا متعففة وأئمة المساجد وشيوخ المحاظر في المقاطعة.

وأضافت أن ذلك جرى ضمن ما سمته “أنشطتها الخيرية”، وجرت تحت إشراف عمدة البلدية وعضو مجلس الشيوخ سابقًا السالمة بنت سيدي ولد علوات.

وقد استفادت الأسر، بالإضافة إلى الأئمة والمشايخ من توزيع مبالغ مالية معتبرة، قبل أيام من عيد الفطر المبارك.

وجرى توزيع كسوة العيد بحضور حاكم مقاطعة بير أم اكرين العقيد أحمد ولد اعل الكوري، والحاكم المساعد محمد تقي الله ولد محمد محمود، بالإضافة إلى السلطات الأمنية والمستشار ين البلديين ووجهاء المقاطعة.