بحث وزير الصحة الموريتاني عبد الله ولد وديه إمكانيات دعم تمويل “خارطة طريق خفض وفيات الأمهات وحديثي الولادة،” مع ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في موريتانيا، السيدة أولغا سانكارا.



وخلال لقاء جمع الوزير بالممثلة الأمميّة، اليوم الخميس، بحث الطرفان مختلف مجالات التعاون بين الوزارة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، بما فيها تمويل خطة العمل الخاصة بالخارطة.



وخارطة الطريق المذكورة هي خطة عمل موريتانية لتسريع وتيرة خفض وفيات الأمهات وحديثي الولادة، أطلقتها الحكومة الموريتانية فبراير من العام الجاري.



وتهدف إلى تنفيذ نهج جديد يمكن البلاد من القضاء على الوفيات الممكن تفاديها، وذلك من خلال تحقيق هدف صفر وفيات أمهات وحديثي الولادة، بحلول نهاية عام 2029. حسب الوكالة الموريتانية للأنباء.



وكشف وزير الصحة ولد وديه أثناء إطلاق الخارطة فبراير الماضي عن “موت امرأة كل دقيقتين حول العالم بسبب متعلق بالحمل، لافتا إلى أن أغلبية هذه الوفيات يمكن تفاديها بمجموعة من الإجراءات أثبتت جدوائيتها.”



وأشار الوزير إلى هدف الخارطة المتمثل في خفض وفيات الأمهات قبل نهاية العام 2029 إلى أقل من 140 وفاة لكل مائة ألف ولادة حية وخفض وفيات حديثي الولادة إلى أقل من 12 في الألف.