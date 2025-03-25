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موري آلو Mauritel
موري آلو

Mauritel

المنتخب الموريتاني يواجه نظيره الكونغولى على ملعب نواذيبو

أحمدُ ولد الحسنبواسطة

يلتقي المنتخب الموريتاني لكرة القدم “المرابطون”، مساء اليوم الثلاثاء، منتخب الكونغو الديمقراطية على الملعب البلدي بنواذيبو  شمالي البلاد،  في إطار الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم 2026.

وحقق المنتخب الموريتاني تعادلا إيجابيا بهدفين لمثلهما يوم السبت الماضي مع منتخب التوغو.

وقال المدرب الموريتاني أريتز لوبيز غاراي، إن مباراة اليوم تكتسي أهمية بالغة، ويأمل في أن يتمكن المنتخب الموريتاني من تحقيق الفوز.

وأشاد غاراي بأداء اللاعبين في مباراتهم الأخيرة مع التوغو، والتي تمكن خلالها من تحقيق التعادل خارج الديار.

ووصل منتخب الكونغو الديمقراطية إلى مدينة نواذيبو يوم الأحد الماضي، وبدأ الاستعدادات لمواجهة نظيره الموريتاني في إطار تصفيات كأس العالم.

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موري نت
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