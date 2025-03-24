قال الأمين العام لوزارة الداخلية و ترقية اللامركزية و التنمية المحلية ، عبد الرحمن ولد الحسن، إن موريتانيا ونظرًا لموقعها الجغرافي الاستراتيجي، “تحديات كبرى مرتبطة بتسيير الحدود.”

جاء ذلك اليوم الاثنين بنواكشوط، خلال ورشة تفاعلية حول التكوينات المنجزة، وتلك المبرمجة لصالح السلطات الإدارية والأمنية وغيرهم من الفاعلين في تسيير الهجرة في الولايات الحدودية بموريتانيا.

وأوضح الأمين العام للداخلية، أن من بين التحديات، “ضعف السيطرة على الحدود، وتدفق اللاجئين،والهجرة غير النظامية، والجريمة العابرة.”

وأضاف أنه أطلق بهذا الخصوص، برنامج “التحكم الترابي، واستقرار المناطق الحدودية، وتسيير الهجرة” بدعم من الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن البرنامج يهدف إلى “تعزيز قدرات الفاعلين في تسيير الهجرة وتحسين الظروف المعيشية للسكان”، ويدخل في إطار الاستراتيجية الوطنية لتسيير الهجرة 2021-2030.