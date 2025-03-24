اعتمد المجلس الأوروبي اليوم تدبيرًا مساعدًا ثالثًا لموريتانيا بقيمة 20 مليون يورو، ضمن آلية السلام الأوروبية.



ويهدف هذا الدعم إلى تزويد الجيش الموريتاني بالمعدات العسكرية اللازمة لتعزيز قدرتها على تنفيذ المهام العسكرية.

ويضاف هذا التدبير، إلى دعم سابق بقيمة 12 مليون يورو و15 مليون يورو تم اعتمادهما في ديسمبر 2022 ويوليو 2024.

وقال الاتحاد الأوروبي، إن هذا الدعم يهدف إلى تعزيز استقرار منطقة الساحل وحماية السيادة الموريتانية ضد التهديدات الداخلية والخارجية.

وتشمل المعدات، وسائل مراقبة أرضية متنقلة وزورق دورية ثاني للبحرية.