أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، اليوم الاثنين، عملية التحويلات النقدية لصالح 6540 إماما وشيخ محظرة على عموم التراب الموريتاني.

وتبلغ قيمة هذه التحويلات النقدية، أكثر من 200 مليون أوقية و تهدف ـ بحسب ما أعلنت الوزارة ـ إلى إعانة الأئمة وشيوخ المحاظر على أداء رسالتهم.

وقال وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، أن هذه العملية تمت بشفافية كاملة، حيث استفاد منها جميع الأئمة وشيوخ المحاظر على عموم التراب الوطني.

وأضاف أن عملية التحويلات النقدية تأتي استجابة للتعليمات الصادرة من الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الهادفة إلى العناية بالعلماء والأئمة وشيوخ المحاظر.