وزّعت الشركة الموريتانية للبريد (موري بوست) مبالغ نقدية على 2,469 أسرة، أي ما يعادل 53,5% من إجمالي الأسر المكلفة بتوزيع مبالغ عليها، في إطار النسخة الثالثة من “تضامنية رمضان.” التي أطلقتها وزارة العمل الاجتماعي.



وتبلغ حصة موريبوست من الأسر المستفيدة من التضامنية 4,616 أسرة من أصل عشرة آلاف أسرة، بينما يغطّي توزيع حصة بقيّة الأسر من المبالغ النقدية موردون ماليون آخرون، سيشرعون خلال الأسبوع المقبل في توزيع المبالغ النقدية.



وزار الأمين العام لوزارة العمل الاجتماعي اليوم الأحد “موري بوست” “للاطلاع على سير عملية التوزيعات والتأكد من وصول المبالغ إلى مستحقيها خلال العشر الأواخر من شهر رمضان.” حسب إيجاز من الوزارة.



وخلال حفل أقيم أمس السبت لانطلاق التضامنية أعلنت وزيرة العمل الاجتماعي صفية انتهاه أن المبادرة تهدف إلى“تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين خلال شهر رمضانالمبارك، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.”



وبلغ إجمالي تكلفة البرنامج الذي بدأ تنفيذه في العشر الأواخر من رمضان، خمسمائة مليون أقية قديمة (خمسين مليون أوقية جديدة.) موزعة على عشرة آلاف أسرة ويغطي كافة التراب الوطني.



ويستهدف حسب الوزارة النساء معيلات الأسر، وأسر الأطفال متعددي الإعاقة، وامهات أطفال التوحد، والمرضى بمرض مزمن، ومرضى الفشل الكلوي، والنساء الأرامل