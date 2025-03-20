قال وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسين ولد امدو، إن حل مسألة المتعاونين في المؤسسات الإعلامية الرسمية “أصبح قريبا”.

وأوضح ولد امدو خلال مؤتمر صحفي للتعليق على مخرجات اجتماع مجلس الوزراء أمس الأربعاء، أن “القطاع يعكف حاليا على اكتمال مهام اللجنة المكلفة بتسوية ملف المتعاونين في مؤسسات الإعلام العمومي”.

وأضاف أن “اللجنة تعمل على التأكد من المعايير الاستحقاقية للمتعاونين”، مبرزا أن “المسألة أصبحت قريبة بعد أن اكتمل عمل إدارات المؤسسات في هذا الملف”.

وفي حديثه عن “البطاقة الصحفية”، أوضح أن “لجنة من الخبراء اجتمعت هذا الأسبوع لدراسة مشروع قانون البطاقة الصحفية، للمصادقة عليه وتقديمه لمجلس الوزراء”، مؤكدا أنه “من المنتظر أن يحال إلى المجلس الأسبوع المقبل”.