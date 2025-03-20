قالت وزيرة التجارة والسياحة، في الحكومة الموريتانية، زينب بنت أحمدناه، إن الإنتاج المحلي سيواصل تحقيق ذروته من حيث “الجودة والوفرة” حتى نهاية أغسطس 2025، مشيرة إلى أن الحكومة اعتمدت سياسة جمركة “مدروسة” لضمان استقرار السوق خلال هذه الفترة.
وأكدت خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أنها زارت المساحات المزروعة في أفطوط الساحلي برفقة وزير الزراعة، حيث وقفت على “وفرة المحصول” الوطني واتساع المساحات المزروعة، مما يعكس جاهزية القطاع الزراعي لمواجهة الطلب المحلي.
وفيما يتعلق بعملية رمضان لهذا العام، قالت الوزيرة إنها لاحظت إشادة واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي من قبل مهتمين بالشأن الاقتصادي، حول استقرار الأسعار وعدم وجود مضاربات، مشيرة إلى أن الأسواق شهدت وفرة في المعروض بجودة مناسبة، دون تسجيل أي نقص في السلع الأساسية.
وأضافت أن الوزارة الأولى أنشأت هيئة فنية لمتابعة الأسواق، حيث تقوم فرقها بجولات يومية لإعداد تقارير حول توافر السلع، إلى جانب إشراف مستشارين ومديرين من وزارة التجارة على “جودة المنتجات” المقدمة للمستهلكين.
الخميس, 20 مارس
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