أعلنت مصالح الدرك السنغالية عن توقيف 59 مرشحا للهجرة غير النظامية على الساحل الأطلسي للسنغال، ليصل العدد الإجمالي، في أقل من أسبوع، إلى 433 شخصا.

وأكد بلاغ لمصالح الدرك السنغالي، أن فرقة إقليمية أوقفت، خلال دورية ليلية على شاطئ مبوديين (وسط-غرب)، 59 مرشحا جديدا للهجرة غير النظامية، من بينهم 16 فتاة.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا العدد يضاف إلى 374 شخصا تم توقيفهم خلال نهاية الأسبوع بمنطقتي مبور وفاتيك (وسط-غرب)، مبرزا أنه جرى أيضا توقيف سبعة من منظمي الهجرة غير النظامية وحجز موارد لوجستية مهمة.

وتعد السنغال إحدى نقاط الانطلاق الرئيسية لآلاف المرشحين للهجرة غير النظامية الذين يسلكون، منذ سنوات، مسار المحيط الأطلسي، محاولين الوصول إلى أوروبا، وخصوصا عبر جزر الكناري، على متن قوارب متهالكة.