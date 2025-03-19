نددت الحكومة الموريتانية بشدة بتجدد الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، مطالبة بوقف فوري لإطلاق النار، واحترام القرارات الدولية، ورفع الحصار لإيصال المساعدات الإنسانية.

ودعت في بيان أصدرته وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لحماية المدنيين الفلسطينيين، واستئناف جهود الوساطة لضمان التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وقالت الوزارة إنها “تتابع بقلق بالغ تجدد الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، وما يترتب عليها من خسائر بشرية ومادية جسيمة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاق وقف إطلاق النار”.

وأضافت أن “الحكومة الموريتانية تندد بشدة بهذا التصعيد الخطير، مطالبة بوقف فوري لإطلاق النار واحترام القرارات الدولية ورفع الحصار لإيصال المساعدات الإنسانية”.