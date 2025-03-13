أعلنت وزارة النفط والطاقة، نجاح عملية السيطرة على تسرب فقاعات الغاز، في حقل السلحفاة آحميم الكبير، المشترك بين موريتانيا والسنغال.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس، إن سد التسرب تم من خلال إنزال وتركيب المعدات الفنية LRP وتثبيتها على رأس البئر، ما أدى لتوقيف التسرب بشكل تام، مؤكدة أن الاختبارات والفحوصات التي أجراها الفريق بعد انتهاء الأشغال أكدت لذلك،