أعلنت وزارة النفط والطاقة، نجاح عملية السيطرة على تسرب فقاعات الغاز، في حقل السلحفاة آحميم الكبير، المشترك بين موريتانيا والسنغال.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس، إن سد التسرب تم من خلال إنزال وتركيب المعدات الفنية LRP وتثبيتها على رأس البئر، ما أدى لتوقيف التسرب بشكل تام، مؤكدة أن الاختبارات والفحوصات التي أجراها الفريق بعد انتهاء الأشغال أكدت لذلك،
وأضافت أن الفرق الفنية معززة بالمعدات، ستواصل مراقبة البئر من عين المكان من باب الاحتراز، على أن تواصل العربة الآلية المزودة بالكاميرات والحساسات ROV، تواجدها تحت سطح المياه بالقرب من رأس البئر، لمواصلة المراقبة عن كثب ونقل الصور من عين المكان.
وأشارت إلى أن آخر جولة جوية تم القيام بها بالمروحية يوم 11 مارس لم تظهر أي مواد على سطح البحر، كما أن الصور التي تم التقاطها بالأقمار الصناعية يوم 12 مارس لم تظهر هي الأخرى أي مواد على سطح البحر.
وأكدت أنها ستتواصل الجولات الجوية بالمروحية مع المراقبة الدائمة بالأقمار الصناعية للمنطقة بشكل دوري، كما تواصل البحرية الوطنية دورياتها بهدف مراقبة المنطقة بشكل مستمر.