أطلق الأمين العام للمندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الاقصاء، صدفي ولد سيدي محمد، المرحلة النموذجية المُرقمنة من برنامج التموين.

ويهدف “تطبيق تموين التآزر المحمول”، إلى تسهيل ولوج المستفيدين من الخدمات الاجتماعية التي يقدمها البرنامج.

كما سيمكنهم من “الحصول على المواد الغذائية الأساسية دون عناء والقضاء على ظاهرة الطابور التي كانت تؤرق وتكلف المستهدفين الكثير من الوقت والجهد”، حسب الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية).

وتقتصر المرحلة الأولى من البرنامج مقاطعتي لكصر وتفرغ زينة على أن يتم تعميم هذا التطبيق في القريب العاجل.

وبخصوص المرحلة الحالية من برنامج التموين والتي ستستفيد منها 500 أسرة أي ما يناهز 3000 شخص بين المقاطعتين، تم اعتماد 50 دكانا من دكاكين الأحياء التي يقطنها المستفيدون من تدخلات البرنامج من قبل التآزر، 27 منها في لكصر و23 في تفرغ زينه.