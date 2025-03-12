حذرت السلطة العليا للصحافة والسمعيات والبصرية “الهابا” من “إضفاء الإثارة والتهويل والاستقطابية” على التغطيات الإخبارية لموضوع الهجرة، بعد عمليات ترحيل أجرتها السلطات الموريتانية لمهاجرين غير نظاميين، وتضاربت التغطيات حول حجمها وظروفها.



وأكدت السلطة في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء بعد اجتماع مجلسها، أنها “لن تتساهل في إنفاذ القانون وتطبيقه على كل من ينشر الأخبار الزائفة،” بعدما لاحظت “انتشارا لافتاً لها وللمعلومات المضللة والتغطيات والمعالجات المفتقرة إلى قواعد النزاهة والمصداقية والمهنية.”



وأوضحت السلطة المسؤولة عن تطبيق التشريعات المنظمة للصحافة في موريتانيا، “أن إعادة نشر هذه المضامين لا تقل من حيث المسؤولية القانونية عن إنتاجها وبثها.”



وفي ظرف يشهد استقطاباً على وسائل التواصل الاجتماعي، في موريتانيا وفي الدول مصدر المهاجرين المرحلين، أوصت السلطة المدونين ومستخدمي وسائل التواصل “بالامتناع عن نشر أو بث أي مضامين أو مخرجات تشجع على العنف أوالكراهية.”



ودعت الصحفيين ومنتجي المحتوى الرقمي عبر وسائط التواصل الاجتماعي إلى التشبث بقيم المهنية والمصداقية والتحري في كل ما ينشر عن هذا الموضوع، والابتعاد عن نشر الأخبار الرائفة والدعايات المغرضة والنأي عن إثارة النعرات والحساسيات وخطابات التمييز والكراهية.



وثمنت السلطة، في الوقت نفسه، حرص بعض وسائل الإعلام على الابتعاد عن خطابات التهويل والإثارة، وامتناعها عن نشر أو بث أي مضامين أو مخرجات تشجع على العنف أوالكراهية.