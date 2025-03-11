وقعت وزارة تمكين الشباب والتشغيل والرياضة اليوم الثلاثاء مع وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، اتفاقية لدمج وتشغيل 1000 شاب في قطاع الصيد البحري، حسب إيجاز نشرته وازرة الصيد.



وأوضح الإيجاز أن الاتفاقية أتت بعد إجراء دراسة أظهرت نقصًا حادًا في اليد العاملة الوطنية في مجال صيد الأخطبوط، تقرر على إثرها تكوين ودمج 1000 شاب في قطاع الصيد.



وشكّل الأخطبوط عام 2024 نسبة 53% من عائدات الصيد الموريتانية التي بلغت 704 مليون دولار أمريكي موزّعة بين 65 دولة حول العالم، حسب الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك.



وتموّل المشروع وزارة تمكين الشباب بغلاف مالي يبلغ حوالي 400 مليون أوقية، وتمتد فترة التكوين لثلاثة أشهر، سيحصل المتدربون على منح، ودعم مالي بعد انتهاء فترة التدريب.



وستكون عملية التكوين والدمج موضوع الاتفاقية على ثلاث مراحل، تبدأ بتدريب الشباب في الأكاديمية البحرية خلال الشهر الجاري، تليها المراحل الأخرى. حسب الإيجاز.



ويُعتبر الأخطبوط أكثر الحيوانات البحرية استهدافا في المياه الموريتانية، وقصرت السلطات صيده على الموريتانيين منذ عام 2012، ومنعت صيده في مناسبات مختلفة بسبب فرط الاستخدام.