سجن ثلاثة صحافيين تشاديين بتهمة التخابر مع مجموعة فاغنر المسلحة الروسية في نجامينا، في انتظار محاكمتهم المقررة الخميس، بحسب ما كشف المدعي العام وأحد محاميهم.

وقال المدعي العام في بيان إنه في أعقاب “إدانة” مدعومة بـ”وثائق”، تم توقيف مدير تحرير صحيفة “لو بايي” Le Pays الأسبوعية ومراسل إذاعة “راديو فرانس انترناسيونال” (RFI) في تشاد، ومحرر آخر في “لو بايي” وصحافي في “تيلي تشاد”.

وجاء في البيان أن الوثائق تظهر أنهم “يقدمون معلومات تتعلق بأمن واقتصاد البلاد”، مع وقائع “تشكل جرائم استخباراتية من شأنها الإضرار بالوضع العسكري أو الدبلوماسي لتشاد، ومصالحها الاقتصادية، والتآمر ضد الدولة والتواطؤ”.

ووضع الصحافيون الثلاثة ظهر الاثنين، تحت الحراسة في مركز الحبس الاحتياطي في كليسوم، بعدما استمع إليهم قاضي التحقيق.

وقالت إدارة قناة “تيلي تشاد” الأحد لوكالة فرانس برس إن مراسلها متهم بترجمة وثائق قدمتها روسيا بشأن عمليات وكلائها في مالي والوضع الاقتصادي في منطقة الساحل.

وأفادت مصادر أخرى أن مدير تحرير صحيفة “لو بايي” اعتقل بسبب مقال نشره عن افتتاح البيت الروسي في نجامينا خلال شهر سبتمبر الماضي.

وكانت تشاد أعلنت بشكل مفاجئ في نهاية نوفمبر فسخ الاتفاقات العسكرية والأمنية المبرمة بينها وبين فرنسا، في خطوة مثلت نهاية التعاون العسكري بين البلدين والذي استمر منذ انتهاء الاستعمار الفرنسي قبل 60 عاما.