Close Menu
شاهد البث المباشر لصحراء24
الثلاثاء, 11 مارس
24/24 :
شاهد البث المباشر لصحراء24
شاهد البث المباشر لصحراء24
موري آلو Mauritel
موري آلو

Mauritel

انخفاض المؤشر الوطني لأسعار الاستهلاك خلال شهر فبراير

أحمدُ ولد الحسنبواسطة

سجل المؤشر الوطني لأسعار الاستهلاك خلال شهر فبراير انخفاضا بلغ 0,1%، مقارنة بالشهر السابق، حسبما أفادت به الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديمغرافي والاقتصادي.

وعزت الوكالة في نشرتها، هذا الانخفاض أساسا إلى تراجع أسعار المنتجات الغذائية بنسبة %0,2.

وأشارت إلى أن معدل التضخم خلال الاثني عشر شهرا الماضية وصل إلى (+2,3%)، وعلى أساس سنوي يواصل هذا المعدل اتجاهه الهبوطي منذ ثمانية أشهر ليصل إلى (+0,8%) خلال شهر فبراير 2025.

وعلى مستوى أسعار المنتجات الغذائية، أفادت الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديمغرافي والاقتصادي، بأن أسعار «المنتجات الغذائية والمشروبات غير الكحولية» سجلت تراجعا بنسبة 0,2% مقارنة بالشهر الماضي، عازية هذا التراجع بشكل رئيس إلى الانخفاض في الأسعار المسجل على مستوى أسعار المجموعات الفرعية التالية: “الأسماك وغلال البحر” بنسبة (-2,3%)، «اللحوم» بنسبة (-0,6%)، «السكر، المربى، العسل، الشوكولاتة والحلوى» بنسبة (-0,6%) و «الزيوت والمواد الدهنية» بنسبة (-0,1%).

وبينت أن الانخفاض العام في أسعار المواد الغذائية تم تخفيفه جزئيا من خلال الارتفاع المسجل في أسعار المجموعات الفرعية: «اللبن، الجبن والبيض» بنسبة (+0,5%)، «الخبز والحبوب» بنسبة (+0,4%)، «الخضروات» بنسبة (+0,4%) و«الفواكه» بنسبة (+0,4%).

وفيما يتعلق بأسعار الاتصالات، فقد شهدت خلال شهر فبراير، بحسب الوكالة، تراجعا بنسبة %0,4، ويعود هذا التراجع بشكل خاص إلى الانخفاض المسجل على مستوى أسعار المجموعة الفرعية «الهاتف، الفاكس والانترنت» بنسبة (-0,5%).

وبشأن أسعار «السكن، الماء، الغاز، الكهرباء ومحروقات أخرى» فقد شهدت ارتفاعا بنسبة %0,1، ويرجع ذلك بشكل خاص إلى الزيادة المسجلة على مستوى أسعار المجموعتين الفرعيتين: «مواد أعمال صيانة وتصليح المنازل» بنسبة (+0,9%) و «الإيجار المدفوع فعليا من قبل المستأجرين» بنسبة (+0,2%).

Mauritel

موري نت
شاركها.

المقالات ذات الصلة