سجل المؤشر الوطني لأسعار الاستهلاك خلال شهر فبراير انخفاضا بلغ 0,1%، مقارنة بالشهر السابق، حسبما أفادت به الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديمغرافي والاقتصادي.

وعزت الوكالة في نشرتها، هذا الانخفاض أساسا إلى تراجع أسعار المنتجات الغذائية بنسبة %0,2.

وأشارت إلى أن معدل التضخم خلال الاثني عشر شهرا الماضية وصل إلى (+2,3%)، وعلى أساس سنوي يواصل هذا المعدل اتجاهه الهبوطي منذ ثمانية أشهر ليصل إلى (+0,8%) خلال شهر فبراير 2025.

وعلى مستوى أسعار المنتجات الغذائية، أفادت الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديمغرافي والاقتصادي، بأن أسعار «المنتجات الغذائية والمشروبات غير الكحولية» سجلت تراجعا بنسبة 0,2% مقارنة بالشهر الماضي، عازية هذا التراجع بشكل رئيس إلى الانخفاض في الأسعار المسجل على مستوى أسعار المجموعات الفرعية التالية: “الأسماك وغلال البحر” بنسبة (-2,3%)، «اللحوم» بنسبة (-0,6%)، «السكر، المربى، العسل، الشوكولاتة والحلوى» بنسبة (-0,6%) و «الزيوت والمواد الدهنية» بنسبة (-0,1%).

وبينت أن الانخفاض العام في أسعار المواد الغذائية تم تخفيفه جزئيا من خلال الارتفاع المسجل في أسعار المجموعات الفرعية: «اللبن، الجبن والبيض» بنسبة (+0,5%)، «الخبز والحبوب» بنسبة (+0,4%)، «الخضروات» بنسبة (+0,4%) و«الفواكه» بنسبة (+0,4%).

وفيما يتعلق بأسعار الاتصالات، فقد شهدت خلال شهر فبراير، بحسب الوكالة، تراجعا بنسبة %0,4، ويعود هذا التراجع بشكل خاص إلى الانخفاض المسجل على مستوى أسعار المجموعة الفرعية «الهاتف، الفاكس والانترنت» بنسبة (-0,5%).

وبشأن أسعار «السكن، الماء، الغاز، الكهرباء ومحروقات أخرى» فقد شهدت ارتفاعا بنسبة %0,1، ويرجع ذلك بشكل خاص إلى الزيادة المسجلة على مستوى أسعار المجموعتين الفرعيتين: «مواد أعمال صيانة وتصليح المنازل» بنسبة (+0,9%) و «الإيجار المدفوع فعليا من قبل المستأجرين» بنسبة (+0,2%).