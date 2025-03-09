أسند الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، مهمة تنسيق الحوار الوطني المرتقب إلى السياسي موسى فال.

جاء ذلك خلال حفل إفطار نظمه الرئيس على شرف مؤسسة المعارضة الديمقراطية ورؤساء الأحزاب السياسية والمرشحين للانتخابات الرئاسية الأخيرة، مساء اليوم الأحد في القصر الرئاسي.

وتحدث ولد الغزواني خلال اللقاء عن الحوار الوطني المرتقب، وقال إنه سينطلق في غضون أسابيع.

وأعلن ولد الغزواني أن مهمة تنسيق الحوار سيتولاها السياسي الموريتاني والشخصية الوطنية موسى فال.

ويأتي اختيار موسى فال بصفته شخصية وطنية توافقية، كانت حتى وقت قريب تنشط في صفوف المعارضة. وله تاريخ طويل في العمل السياسي الموريتاني.

من جهة أخرى، طلب ولد الغزواني من جميع الأحزاب السياسية إرسال مقترحاتها بخصوص الحوار الوطني المرتقب.

وسبق أن أعلن ولد الغزواني عزمه على تنظيم حوار وطني شامل خلال خطاب تنصيبه رئيسا للبلاد في عهدة رئاسية ثانية، مطلع أغسطس الماضي.

ووصف الحوار الوطني المرتقب بأنه سيكون شاملًا ولا يستثني أحدًا، ولا يتجاوز أي موضوع.

ومنذ ذلك الوقت أجرت الحكومة، ممثلة في الوزير الأول، سلسلة لقاءات مع الأحزاب السياسية، بهدف التحضير للحوار.