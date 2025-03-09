وقعت وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، اتفاقا مع الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين ممثلًا في اتحادية السياحة، يهدف إلى ضبط تنظيم الحج عبر الوكالات خلال الموسم الجاري ( 1446هـ /2025م).

رحدد االاتفاق تكلفة الحج عبر الوكالات بمبلغ 360,000 أوقية جديدة ، تشمل كافة الخدمات المقدمة للحجاج، بما لا يقل عن مستوى الخدمات الرسمية التي توفرها الوزارة.

وحسب محضر الاتفاق الذي كشفت عنه الوزارة، فإن الطرفين اتفقا على عدد من الإجراءات لضمان تنظيم شق الحج المتعلق بالقطاع الخاص، ومن بين تلك الإجراءات أن تكون الوكالة المستفيدة مسجلة ضمن الوكالات المعتمدة للموسم الحالي، وتوقيعها لعقد رسمي يحدد الخدمات وعدد الحجاج المسموح لها بع.