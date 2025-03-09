وشح الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله، المستشار الدبلوماسي والمفكر الموريتاني محمد الحسن لبات بوسام رفيع، تقديرًا لإسهاماته البارزة في تعزيز السلم والاستقرار في إفريقيا.

وجرت مراسم التوشيح في جيبوتي بحضور شخصيات سياسية ودبلوماسية بارزة، حيث أشاد الرئيس جيله بجهود لبات في حل النزاعات الإقليمية، خاصة في السودان وليبيا ودول الساحل الإفريقي.

ويُعد محمد الحسن لبات من أبرز الدبلوماسيين الموريتانيين، وقد لعب دورًا محوريًا في الاتحاد الإفريقي وشغل عدة مناصب دبلوماسية، ما جعله مرجعية في القضايا الإفريقية.