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الأحد, 9 مارس
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موري آلو Mauritel
موري آلو

Mauritel

وزير الإسكان: لن نتسامح مع أي تأخير غير مبرر في الأشغال

أحمدُ ولد الحسنبواسطة

قال وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي مامادو مامودو انيانك، إن قطاع لن يتسامح مع أي تأخر غير مبرر، في الأشغال حتى ولو كان يوما واحدا.

جاء ذلك خال معاينته الأشغال الجارية في ثلاث ورشات كبرى لمشاريع قيد الإنجاز في ولاية لبراكنه.

وأضاف الوزير أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة أولا بأول، لضمان انتظام سير الأشغال، أو فسخ العقود، وفقا للقانون.

وطالب  شركات مقاولة المشاريع، بضرورة الالتزام التام بمعايير الجودة فنيا من حيث كميات المواد المستخدمة

وشملت الزياة مشروع بناء ملعب بابابي بسعة 1000 متفرج، و⁠مشروع بناء المسجد الكبير في بوكى، و⁠مشروع بناء المستشفى الجهوي الجديد في ألاك.

 

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موري نت
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