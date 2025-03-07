هنّأت شركة الصناعة والمناجم الموريتانية “سنيم” بمناسبة اليوم الدولي للمرأة، غداً 8 مارس، النساء العاملات في الشركة، لافتةً إلى خطواتها في تمكين المرأة، حيث بلغت نسبة النساء المكتتبات 73% من أصل 373 عاملا اكتتبوا عام 2023.



وقالت الشركة أنها قررت الاستثمار بشكل كبير في تطوير المهارات النسائية، في القطاع المنجمي، المعروف باحتياجاته التقنية والعضلية العالية. مشيدة “بالعزيمة والكفاءة الكبيرتين التي واجهت بها نساء سنيم التحديات.”



وشددت سنيم على ضرورة حماية وتعزيز دور المرأة، الأمر الذي نصت عليه “مدونتها للأخلاق والسلوك،” كي لا تدخر أي جهد في سبيل خلق بيئة عمل تشعر فيها كل امرأة بالتقدير والاحترام والتشجيع، للوصول إلى إمكاناتها الكاملة.



وعبرت الشركة، رائدة الاقتصاد الوطني، “عن إعجابها العميق ودعمها المستمر لكل امرأة تساهم في نجاح الشركة،” بعدما أثبتت نساؤها “قدرتهن على التفوق في أدوار كانت إلى عهد قريب حكرا على الرجال.”



وأكدت سنيم التزامها بمواصلة دعم وتمكين النساء “فنجاحهن هو نجاحنا، ونهدف إلى تشكيل مستقبل تتجاوز فيه المواهب والعزيمة والابتكار حواجز النوع، في سبيل خلق صناعة منجمية أقوى وأكثر تنوعًا ومسؤولية.”