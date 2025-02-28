دشن الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الجمعة، معارض المنتجات الغذائية المحلية، في نواكشوط التي تدخل في إطار “الدعم الاقتصادي والاجتماعي المقدم لذوي الدخل المحدود”.

وخلال جولته في المعارض أطلق ولد الغزواني عملية توفير المواد الاستهلاكية الأساسية بأسعار مدعومة”، وهي حسب الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية) “مبادرة غير مسبوقة تنفذها الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص”.

وترتكز العملية على “إقامة معارض تجارية في جميع ولايات نواكشوط لضمان استفادة المواطنين من المنتجات المحلية ذات الجودة العالية بشكل خاص”.

وتهدف كذلك إلى “توفير المواد الأساسية بأسعار مدعومة مع تخفيضات كبيرة على السكر، الزيت، الدقيق، الأرز، الحليب، التمور، والأسماك”.

كما تشمل “تعزيز الرقابة على الأسعار ومكافحة المضاربة لضمان استقرار السوق وحماية المستهلكين”.

وتتضمن العملية في شقها الاجتماعي برامج اجتماعية لدعم المواطنين تقدمها وزارات “الشؤون الإسلامية، والصيد، والعمل الاجتماعي”، بالإضافة إلى برنامج وكالة تآزر .