وقعت المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “تآزر”، مع سلطة حماية البيانات ذاك الطابع الشخصي، على اتفاقية تقضي بانضمام المندوبية لبرنامج “بيانات – حماية”.

برنامج “بيانات – حماية” الذي أطلقته سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي، هو مبادرة استراتيجية “لتعزيز حماية الخصوصية.

ويهدف برنامج “بيانات – حماية”، إلى “دراسة وتشخيص المعالجات التي تقوم بها الدولة والتجمعات المحلية والمؤسسات العمومية من أجل تقديم التوصيات الضرورية للامتثال للقانون”.

ويشمل كذلك “إصدار المداولات المتضمنة للمعايير المتعلقة بالامتثال”، بالإضافة إلى “اعتماد مبدأ (الخصوصية المدمجة في التصميم، Privacy By Design) في مسطرة بناء الأنظمة وتنفيذ المعالجات ذات الطابع الشخصي”.

ويُشار إلى أن مندوبية تآزر هي “أول هيئة حكومية تنضم إلى برنامج “بيانات- حماية”.

ووقع الاتفاقية عن جانب المندوبية المفوض العام للمندوبية العامة “التآزر” الشيخ عبدالله بد، ورئيس سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي، محمد الأمين ولد سيدي.