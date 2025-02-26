سلّم الوزير الأول الموريتاني المختار ولد اجّاي، رسالة خطية من الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وحسب بيان الوزارة الأولى فإن الرسالة تضمنت “العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها على مختلف المستويات”.

وكان الوزير الأول الموريتاني، قد وصل مساء أمس الثلاثاء إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، حاملا الرسالة.

هذه الرسالة جاءت بعد زيارة وفد إماراتي يرأسه وزير الدولة للشؤون الخارجية شخبوط بن زايد آل نهيان لنواكشوط أواخر نوفمر الماضي.