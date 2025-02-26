وصلت اليوم الأربعاء إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط طائرة تحمل معدات فنية تابعة لمشروع آحميم السلحفاة الكبير، لمنع تسرب الغاز.

ذلك ما أعلنه المسؤول الإعلامي لوزارة الطاقة والنفط، أحمد فال ولد محمدن، اليوم في بيان على صفحته على الفيسبوك، مبينا أن “طائرة انتونوف” قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية “وهي أكبر طائرة شحن في العالم”.

وأضاف أن فريقا فنيا كبيرا يستعد للإشراف على تثبيت الرأس الجديد على فتحة أنبوب البئر من الحقل “ما يضمن حلا نهائيا لمشكلة التسرب، وإحكام ربط البئر من منظومة منشآت الحقل”.

وأكد ولد محمدن أن الغاز الذي تسرب “قليل” وأن “آثاره ضئيلة”، مشيرا إلى “أن الأمر تحت السيطرة خاصة أنه لم تظهر أي علامة لتسرب المواد على سطح البحر”، حسب قوله.

وكانت وزارة البيئة والتنمية المستدامة الموريتانية، قد أعلنت فتحها تحقيقا حول تسرب بأحد آبار حقل “السلحفاة الكبير آحميم” المشترك مع السنغال.

وقالت الوزارة في إيجاز نشر على صفحتها على فيسبوك، إنه تم الإبلاغ يوم 19 فبراير الجاري، عن تسرب غازي في أحد آبار مشروع آحميم لاستخراج الغاز.

وأضافت أنها تتابع بالتنسيق مع وزارتي البترول والصيد البحري والسلطات السنغالية، تحقيقًا معمقًا بهدف احتواء الوضع والحد من أي آثار بيئية محتملة.