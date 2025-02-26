ألزمت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم الأربعاء، المؤسسات التابعة لها، “برفع العلم الوطني في مكان بارز داخل مرافقها”.

وأكدت الوزارة في تعميم على ضرورة “الالتزام بصيانته بشكل منتظم”، محذرةً من “استخدام أعلام غير مطابقة للمواصفات الرسمية المعتمدة من الجهات المختصة”.

وأضاف الوزارة أن هذا التعميم يأتي “في إطار الحرص على احترام الرموز الوطنية”.

ودعت الوزارة إلى “اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا التعميم، مع تأكيد استلامه والالتزام بمقتضياته”.

وتُعنى “الجهات الرقابية المختصة بمتابعة تنفيذ هذا الإجراء ورفع تقارير دورية بشأن مدى الامتثال له”.