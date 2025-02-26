استعرضت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، اليوم الأربعاء، حصيلة مشاركة النساء والشباب في العمليات الانتخابية الأخيرة 2023-2024، خلال ورشة تفكيرية، بالتعاون مع المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية.

وقدمت الورشة توصيات لتعزيز مشاركة هاتين الفئتين، في الاستحقاقات الانتخابية القادمة، بعد الوقوف على الإحصائيات في الانتخابات الرئاسية والتشريعية المنصرمة 2023-2024.

وجاء تنظيم الورشة، حسب رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الداه ولد عبد الجليل، في سياق تنفيذ التزامات اللجنة الانتخابية، الوطنية والدولية، تجاه المرأة والشباب.

وتقاسمت اللجنة، حسب رئيسها، النتائج المسجلة في هذا المجال، مع المدعوين للورشة من منتخبين وفاعلين سياسيين ومنظمات مجتمع مدني ووسائل إعلام مدعوة للمشاركة.

وشهدت الانتخابات النيابية والرئاسية الأخيرة على التوالي 2023-2024 المنظمة من اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، جدلا واسعا واعتراضات من أحزاب معارضة وأغلبية في الانتخابات التشريعية خاصة.