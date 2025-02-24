نظم اتحاد الطلبة والمتدربين الموريتانيين بالمغرب اليوم الاثنين في السفارة الموريتانية بالرباط، وقفة احتجاجية تعبيرا عن رفضهم لقطع منح طلبة الخارج.

وأكد الأمين العام للاتحاد رفضهم لكل “الإجراءات التي تهدف إلى تقليص المنحة أو المساس بها”، داعيا جميع الطلاب الموريتانيين في الخارج “إلى الاستعداد لخيارات تصعيدية دفاعا عن الحقوق المشروعة وحماية للمكتسبات”.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نفت قبل يومين في بيان “حصول أي قطع في منح طلاب الخارج”.

ووصفت الوزارة أخبار قطع المنح بأنها “مغالطات نُشرت مؤخرا”، موضحة أن الطلاب الممنوحين في الخارج مازالوا يستفيدون “من منحهم الوطنية، التي كانت تصلهم شهريا في سنة 2024، وستظل كذلك في سنة 2025”.

وأضافت أن دفع المنح ”وصل مراحله النهائية عند الوزارة المكلفة بالمالية”.