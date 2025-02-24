توقعت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية أن يتميز الطقس يوم غد الثلاثاء، بهبوب رياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى قوية مصحوبة برؤية متأثرة إلى محدودة بفعل الأتربة على المناطق الشمالية الغربية والوسطى والجنوبية الغربية من موريتانيا، في حين ستكون السماء صافية إلى قليلة الغيوم على أقصى الشمال.

أما حالة الطقس في مدينة نواكشوط، فأشارت الهيئة إلى أنها ستتميز بهبوب رياح ضعيفة إلى معتدلة شرقية إلى شمالية شرقية مع تأثر للرؤية بفعل الأتربة، فيما ستكون السماء صافية.

وفيما يلي درجات الحرارة الدنيا والقصوى خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة:

النعمة………………………..15-29°

تمبدغه……………………….14-30°

ولاته………………………….14-28°

عدل بكرو …………………. 14-30°

باسكنو …………….………..14-30°

لعيون……………………… 14-29°

الطينطان………………… 16-30°

كيفه…………………………15-31°

كنكوصه……………………16-33°

باركيول………………….…16-33°

كيهيدي…………………….17-33°

مونكل………………………..16-33°

مقامه………………………18-34°

امبود……………………….17-33°

ألاك………………..……….16-33°

مقطع لحجار………….…17-33°

بوكى…………………..….17-33°

روصو.…………………….17-34°

بوتلميت…………………16-33°

أطار..……………….…….14-30°

وادان……………………….13-27°

شنقيط…………………..13-26°

أوجفت………………….16-30°

انواذيبو…………………17-28°

تجكجه………..…………14-28°

تيشيت………..………..16-28°

سيلبابي………….……18-33°

ازويرات……….……….13-28°

بئر أم اكرين………….12-27°

أكجوجت……………….15-32°

انواكشوط……………16-30°

توقعات المناطق الساحلية وفي العرض البحري:

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البحر سيكون قليل الاضطراب إلى مضطرب على طول السواحل مع تموج بحري قادم من القطاع الشمالي الغربي، في حين سيتراوح ارتفاع موجه البحري ما بين 1.4 إلى 2.2 مترا.