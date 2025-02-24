قال وزير التجهيز والنقل في الحكومة الموريتانية، اعل ولد الفيرك، إنه لاحظ تأخرا كبيرا في تقدم الأشغال في أربعة مقاطع طريقية في ولاية سيلبابي.

جاء ذلك خلال تفقده للمقاطع الطرقية قيد الإنشاء في ولاية كيدي ماغه، والتي تشمل طريق كنكوصة – ولد ينج، وولد ينج – لعبلي؛ ولعبلي – سيلبابي، وسيلبابي – غابو، التي تبلغ كلفتها الإجمالية أزيد من 5 مليارات أوقية قديمة.

وأضاف الوزير أن هذه المقاطع الأربعة، كان ينبغي أن تصل نسبة إنجازها 90% في شهر أبريل المقبل، مؤكدا أن ذلك يعود لاكتشاف مشاكل في الدراسات، وتوقف الأعمال خلال فترة الأمطار.

وقد أعطى تعليماته باحترام معايير الجودة والالتزام بالآجال المحددة وفق دفتر الالتزامات.