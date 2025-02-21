أعلن وزير الطاقة والنفط الموريتاني محمد ولد خالد، اليوم الجمعة، عن بدء تصدير أول شحنة غاز الطبيعي من حقل السلحفاة آحميم الكبير المشترك بين موريتانيا والسنغال، غدا السبت.

جاء حديث ولد خالد خلال مقابلة له مع قناة CNN الإنكليزية، قال فيها إن “موريتانيا بهذه الخطوة التاريخية تدخل في مصاف الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال”.

وأضاف أن المشروع يمثل “إنجازا كبيرا لموريتانيا والسنغال، وشركائهما”، مشيرا إلى شركتيْ بي بي bp وكوسموس اينيرجي.

واسترسل: “نحن فخورون بوضع الأساس لقطب هام للغاز الطبيعي المسال في غرب إفريقيا وقد كان التعاون الوثيق بين موريتانيا والسنغال هو العامل الحاسم في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي”.

وعرّج ولد خالد على “حقل بير الله” -أحد أكبر الحقول الغازية في المنطقة”، قائلا إنه “يمثل فرصة حقيقية لعقد الشراكات وتعزيز الإنتاج الوطني من الغاز مما يعزز مكانة موريتانيا على خريطة الطاقة العالمية”.

وكانت الحكومتان الموريتانية والسنغالية قد أعلنتا في 31 ديسمبر 2024 عن فتح أول بئر للغاز في حقل السلحفاة آحميم الكبير.