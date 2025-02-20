أعلنت روسيا اليوم الخميس عن دعمها لتحالف دول الساحل، من خلال إرسال خبراء ومعدات عسكرية إلى دول المنطقة لتعزيز قدراتها في مكافحة الإرهاب وتحسين كفاءتها القتالية، بحسب ما أوردت وكالة “سبوتنيك”.

وأوضحت رئيسة إدارة الشراكة مع أفريقيا في وزارة الخارجية الروسية، تاتيانا دوفغالينكو، أن “روسيا تقدم مساعدات في مجالات تدريب العسكريين وأفراد السلطة التنفيذية، إضافة إلى دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدول المعنية”.

وأضافت دوفغالينكو أن هذه المبادرة تمثل خطوة مهمة لتعزيز جهود دول مثل بوركينا فاسو ومالي والنيجر في تعزيز أمنها الوطني وتحقيق أهدافها التنموية.

وفي سياق متصل، كشفت دوفغالينكو عن معوقات تمويل المساعدات الغذائية المقررة لدول مثل زامبيا وزيمبابوي وموزامبيق وناميبيا والنيجر والسودان في عام 2024، مشيرة إلى أن العقوبات الأمريكية المفروضة في نوفمبر 2024 على المؤسسات المالية الروسية حالت دون تحويل الأموال لهذه البرامج.

وعززت روسا علاقتها مع دول الساحل الأفريقي بعد انقلابات عسكرية أدت إلى تراجع النفوذ الفرنسي في القارة السمراء.