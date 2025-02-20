قال سفير الاتحاد الأوروبي في موريتانيا اخواكين تاسو فيلالونغا، إن موريتانيا اليوم هي أكبر شريك للاتحاد الأوروبي في إفريقيا من حيث مستوى التمويل وتعدد مجالات التدخل والشراكة الإيجابية لمصلحة الطرفين.

جاءت تصريحات المسؤول الأوروبي خلال الاجتماع الدوري للحوار السياسي بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، الذي احتضنته العاصمة الموريتانية نواكشوط أمس الأربعاء.

وأضاف فيلالونغا أن الشراكة الاستراتيجية التي تربط موريتانيا والاتحاد الأوروبي تشمل مجالات السياسة والمجتمع والاقتصاد والأمن، مؤكدا مضي الاتحاد في دعم موريتانيا.

وخلال الاجتماع أشاد سفراء الاتحاد الأوروبي برئاسة موريتانيا للاتحاد الإفريقي، وتعاطيها مع الملفات ومواقفها الهامة لصالح القارة، ودورها في الوساطة بين عدد من الفرقاء في الدول الإفريقية ضروريا.

كما ثمنوا استقبال للاجئين الماليين في شرقي البلاد والمجهود الكبير الذي تقوم به موريتانيا لمساندتهم.

من جهته قال الوزير الأول الموريتاني المختار ولد أجاي إن التعاون بين الطرفين حيوي ومتعدد المجالات، وإن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء من أهم الشركاء الاقتصاديين لموريتانيا.

وأضاف أن هذا الحوار يأتي في سياق خاص، بعد إعادة انتخاب الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني لمأمورية رئاسية ثانية، وتقديم الحكومة لإعلان السياسة العامة للسنوات الخمس القادمة، الذي يأتي مترجما لبرنامج “طموحي للوطن”.

وأشار إلى أن المجهود الكبير الذي قامت به الدولة، لتأسيس تنمية اقتصادية مستدامة وضمان الأمن والاستقرار وتعزيز القدرات البشرية وحماية حقوق الإنسان، يتطلب موارد كبيرة، لذا يتعين على الشركاء الأوروبيين الإسهام في تعبئة التمويلات والموارد اللازمة لمواكبة هذا المجهود التنموي، عبر دعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومناصرة الحكومة من خلال المجموعة الاستشارية التي تعتزم تنظيمها خلال النصف الأول من هذه السنة.

وينظم الاجتماع الدوري للحوار السياسي مع الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاقية الشراكة بين دول إفريقيا والكاريبي والاتحاد الأوروبي، ويهدف إلى تعزيز وتعميق الشراكة، ويشمل المواضيع ذات الاهتمام المشترك مثل الأمن والاقتصاد والتنمية وترقية حقوق الإنسان والحقوق المدنية والسياسية والانتخابات.

وتضمن جدول أعمال الدورة الجديدة الوضع السياسي، والوضع الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية والمجموعة الاستشارية، والصيد البحري، والسلم والأمن، وتنفيذ شراكة البوابة العالمية بين الاتحاد الأوروبي وموريتانيا.