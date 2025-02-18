سلمت موريتانيا بشكل رسمي، وثيقتي التصديق على البروتوكولات المعدلة لاتفاقية شيكاغو إلى الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، في مونتريال بكندا.

ويتعلق الأمر بالوثيقة الخاصة بالمصادقة على البروتوكول الخاص بتعديل المادة 50 (أ) التي تنص على زيادة عضوية الدول الأعضاء في مجلس المنظمة من 36 عضواً إلى 40، والوثيقة الخاصة بالمصادقة على البروتوكول الخاص بتعديل المادة 56، والذي يسمح بزيادة عدد الدول الأعضاء في لجنة الملاحة الجوية من 19 عضواً إلى 21 .

وبذلك يصل عدد الدول التي أودعت التصديق على هذه البروتوكولات 108 دولة، مع العلم أن دخول هذه البروتوكولات يتطلب مصادقة 128 دولة.

وقد سلم هذه الوثائق، نيابة عن وزير التجهيز والنقل، مندوب موريتانيا الدائم لدى مجلس المنظمة كان إبراهيما، بحضور المستشار الفني المكلف بالنقل الجوي بوزارة التجهيز والنقل، والمدير العام للوكالة الوطنية للطيران المدني “ANAC”>