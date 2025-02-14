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موري آلو Mauritel
موري آلو

Mauritel

افتتاح مركز صحي في “اركيز” مولته جمعية خيرية كويتية

مريم المنيربواسطة

افتتح اليوم الجمعة، في تجمع قرى “دوز” مقاطعة اركيز، بولاية اترارزة، مركيز الخيرين الصحي، الدي شُيّد بتمويل من جمعية النجاة الخيرية بدولة الكويت، ونفذته جمعية اليد العليا في موريتانيا.

افتتاح المركز كان بحضور والي اترارزة، الذي أشاد به معتبرا أن هذه المنشأة الصحية “مهمة وستقدم تغطية صحية لآلاف المواطنين اللذين كانو يعانون من أجل الوصول للنقاط الصحية”، حسب الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية).

وأشار الأمين العام لجمعية اليد العليا، إلى “دعم جمعية النجاة الخيرية للفئات المحتاجة في موريتانيا”، مشيدا “بتمويلها 5 مراكز صحية” بدأت وفق قوله، “تدخل التشغيل والاستغلال بعد افتتاح هذا المركز”.

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