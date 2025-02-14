أصدرت وزارتا التنمية الحيوانية والتجارة والسياحة في موريتانيا، أمس الخميس، تعميمًا “رسميًا” يقضي بتحديد أسعار جديدة للحوم الدواجن والبيض، وذلك بالتنسيق مع الفاعلين في القطاع من شركات واتحادات مهنية.

وبموجب التعميم، تم اعتماد تسعيرة الدجاج بالميزان (بالكيلوغرام)، حيث حُدد سعر الدجاج المذبوح والمعبأ عند 140 أوقية جديدة للكيلوغرام في ولايات نواكشوط، فيما حُدد سعر صفيحة البيض (30 بيضة) عند 180 أوقية جديدة.

وأكدت الوزارتان في التعميم أن هذه الأسعار جاءت بناءً على اتفاق مع الشركاء في القطاع، مع مراعاة إمكانية تعديلها في الولايات الأخرى وفق تكاليف النقل والتوزيع.

وشدد التعميم على ضرورة الالتزام بتطبيق الأسعار الجديدة وإبلاغ المستهلكين بها، على أن يبدأ العمل بها رسميًا اعتبارًا من 20 من الشهر الجاري.