قال السفير الإيراني في موريتانيا جواد أبو علي أكبر إن قرار إلغاء التأشيرات على المواطنين الموريتانيين لدخول إيران بدءًا من هذا العام، “خطوة إيجابية في زيادة التفاعلات الثنائية”.

جاءت تصريحات السفير الإيرانيب خلال حفل استقبال، بمناسبة اليوم الوطني الإيراني، نظمته السفارة ليل الثلاثاء/الأربعاء، حضره وزير العدل الموريتاني وزير الخارجية وكالة، وعدد من المسؤولين الحكوميين والدبلوماسيين.

وأضاف السفير الإيراني أن أن العلاقات الثنائية بين موريتانيا وإيران قائمة على الإخاء والاحترام، مشيرا إلى تطور العلاقات الثنائية خلال السنوات الماضية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية؛ حيث شهدت لقاءات ثنائية بين كبار المسؤولين في البلدين.

وأشار إلى ما وصفها “بالمشاركة الفعالة للقطاعين العام والخاص الموريتاني في معرض إيران إكسبو 2024، وارتفاع التبادل التجاري وزيادة التعاون الدولي بين البلدين”.