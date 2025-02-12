وجه الوزير الأول الموريتاني المختار ولد أجاي، أمس الثلثاء، اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة إنشاء صندوق دعم سكن المدرسين بتعبئة جميع الوسائل اللازمة للإسراع في إطلاق الصندوق، “بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة في أقرب وقت ممكن“.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للوزراء المعنيين المكلفين بصندوق سكن المدرسين، والذي نوقش فيه تقريرًا أعدته لجنة فنية مشتركة تضم ممثلين عن القطاعات الحكومية المعنية ونقابات المدرسين.

وبحسب إيجاز نشرته الوزارة الأولى عبر صفحتها في “الفيسبوك“، فإن اللجنة المشرفة كُلفت بوضع تصور شامل لآليات إنشاء الصندوق وتسييره، بالإضافة إلى تحديد معايير شفافة ومنصفة للمساهمة فيه والاستفادة من خدماته.

وألزم الوزير الأول اللجنة الفنية بمراجعة المقترحات المقدمة، مع التركيز على وضع إطار تنظيمي أمثل يضمن استمرارية الصندوق وتوسيع نطاق المستفيدين من المدرسين العاملين في الميدان. مؤكداً على ضرورة تعزيز مبادئ الشفافية والعدالة في إدارة الموارد المتاحة.

الصندوق الذي تشرف الحكومة على متابعة إنشائه، أعلن عنه الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في خطاب ألقاه بمناسبة الذكرى الرابعة والستين للاستقلال، حين قال إنه سيستحدث صندوق لتمويل برنامجٍ لدعمِ سَكَنِ المعلمين والأساتذةِ وتخصيصَ كل المنازلِ التي تم تشيدها في إطار برنامج داري وعددُها 2508 منزلا، تزيد قيمتها الإجمالية على 22 مليار أوقية قديمة، لدعم هذا الصندوق.