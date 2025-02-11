وقعت موريتانيا أمس الاثنين في نواكشوط، مع ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة منسق الشركاء الفنيين و الماليين لبرنامج التعليم، على إطار شراكة حول البرنامج الوطني لتنمية قطاع التهذيب 2023-2030.

وقال وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد ابُّوه، في كلمة له بالمناسبة إن بلاده وضعت صلب اهتماماتها لتطوير المنظومة التربوية.

و أشار الوزير، إلى أنه تم إعداد إطار الشراكة الجديد لضمان تنفيذ أمثل للمرحلة الثالثة من البرنامج الوطني لتنمية قطاع التهذيب، و ذلك من خلال إرساء آليات و هيئات أكثر ملائمة و أقدر على ضمان تنسيق فعال و كفاءة مشهودة لمكونات هذا البرنامج.

و أكد أن الوصول لهذه المرحلة يعبر عن نجاعة الحوار البناء بين الحكومة الموريتانية و شركائها في التنمية من ماليين و فنيين.