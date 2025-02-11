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موري آلو Mauritel
موري آلو

Mauritel

موريتانيا توقع إطار شراكة حول البرنامج الوطني لتنمية قطاع التهذيب

أحمدُ ولد الحسنبواسطة
وقعت موريتانيا أمس الاثنين في نواكشوط، مع ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة منسق الشركاء الفنيين و الماليين لبرنامج التعليم، على إطار شراكة حول البرنامج الوطني لتنمية قطاع التهذيب 2023-2030.
وقال وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد ابُّوه، في كلمة له بالمناسبة إن بلاده وضعت صلب اهتماماتها لتطوير المنظومة التربوية.
و أشار الوزير، إلى أنه تم إعداد إطار الشراكة الجديد لضمان تنفيذ أمثل للمرحلة الثالثة من البرنامج الوطني لتنمية قطاع التهذيب، و ذلك من خلال إرساء آليات و هيئات أكثر ملائمة و أقدر على ضمان تنسيق فعال و كفاءة مشهودة لمكونات هذا البرنامج.
و أكد أن الوصول لهذه المرحلة يعبر عن نجاعة الحوار البناء بين الحكومة الموريتانية و شركائها في التنمية من ماليين و فنيين.
من جهته، أكد ممثل وكالة الأمم المتحدة للطفولة منسق الشركاء الفنيين و الماليين لبرنامج التعليم، دعم الشركاء للبرنامج الوطني لتنمية قطاع التهذيب.
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موري نت
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